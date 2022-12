Arsenal jagt 100-Mio-Mann, der träumt aber von Real Madrid

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat in Italien einen potenziellen Neuzugang ausgemacht - Foto: / Getty Images

Der FC Arsenal hat sich sportlich wieder zu einem Schwergewicht entwickelt, führt die Premier League-Tabelle an. Offenbar greifen die Gunners angesichts der möglichen Champions-League-Qualifikation in Sachen Transfers ins oberste Regal.

Eine Vertragsverlängerung in der Hauptstadt scheint aktuell unwahrscheinlich, Lazio Rom muss den Gürtel enger schnallen. Milinkovic-Savic ist aber wohl nur mit einer kräftigen Gehaltserhöhung zu halten.

Die Verantwortlichen des FC Arsenal wollen ihr Mittelfeld Medienberichten zufolge mit Sergej Milinkovic-Savic verstärken. Der Serbe steht bei Lazio Rom noch bis 2024 unter Vertrag, soll schon in der Winter-Transferperiode nach London kommen.

Juve baggert an Savic

Juventus Turin zeigt seit Jahren Interesse an dem 27-Jährigen. Bisher vergeblich. Die Alte Dame soll beim Mittelfeldspieler hoch im Kurs stehen, nach den angehäuften Verlusten seit 2019 kann sich Italiens Rekordmeister Milinkovic-Savic aber eigentlich nicht mehr leisten.

Weiterlesen nach dem Video

Arsenal im Aufwind

Arsenal könnte bei Milinkovic-Savic mit der sportlichen Perspektive punkten. Die Mannschaft von Mikel Arteta spielt begeisternden Offensivfußball – und erfolgreich. Nach 14 Spieltagen führen die Gunners die Tabelle der Premier League an.

Die erstmalige Champions-League-Qualifikation seit Jahren ist in Reichweite, der Vorsprung Arsenals auf den fünften Tabellenplatz beträgt bereits elf Punkte.

Neben Arsenal bekundet auch der FC Chelsea Interesse an Milinkovic-Savic. Cheftrainer Graham Potter hat den Serben als Alternative zu Jude Bellingham (19, Vertrag bis 2025) auf dem Zettel. Um den BVB-Star buhlen auch Giganten wie Real Madrid und der FC Liverpool.

Milinkovic-Savic träumt von Real Madrid

Milinkovic-Savic würde indes laut Relevo am liebsten für Real Madrid spielen. Der Rekordmeister Spaniens sei "der Traum" des Mittelfeldspielers.

Der Nationalspieler wurde in der Vergangenheit zwar mit den Blancos in Verbindung gebracht. Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden sie aktuell allerdings nicht. Bellingham und der Argentinier Enzo Fernandez (21, Benfica Lissabon) sind die Transfer-Optionen für das königliche Mittelfeld.