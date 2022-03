Arsenal : Arsenal lässt Alexandre Lacazette zappeln – schlägt Barça zu?

Der FC Barcelona arbeitet an einer Verpflichtung von Erling Haaland (21), wahrscheinlich ist es aber nicht, dass die Blaugrana den Zuschlag beim Norweger erhalten. Als Alternative rückt offenbar Alexandre Lacazette in den Fokus.

Nach Informationen der spanischen Fachzeitung Sport könnte nach Pierre-Emerick Aubameyang, der in der vergangenen Winter-Transferperiode kam, in Lacazette erneut ein Stürmer des FC Arsenal im Camp Nou anheuern.

Lacazettes Vertrag im Emirates Stadium läuft am Saisonende nach fünf Jahren aus. Wettbewerbsübergreifend kommt der Franzose in der laufenden Runde auf sechs Tore und acht Vorlagen in 29 Partien.

Mehr zum Thema