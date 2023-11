Arsenal lässt Sevilla keine Chance – Sorgen um Bukayo Saka

Der FC Arsenal hat am vierten Spieltag der Champions League-Gruppenphase einen wichtigen Sieg eingefahren, bangt aber um Matchwinner Bukayo Saka.

Die Gunners feierten am Mittwoch im heimischen Emirates Stadium einen souveränen und ungefährdeten 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla. Beleg für die Überlegenheit der Londoner: Sevillas erster und einziger Schuss aufs Tor kam in der Nachspielzeit zustande.

Auf Vorlage von Bukayo Saka brachte Leandro Trossard Arsenal in Führung (29.), Saka selbst traf in der 64. Spielminute zum Endstand. Kai Havertz durfte von Beginn an im Dreier-Mittelfeld ran, agierte im Torabschluss aber einmal mehr unglücklich.

Arsenal führt die Vorrundengruppe B nach dem Erfolg über die Spanier mit neun Punkten vor PSV Eindhoven (5), Lens (5) und Sevilla (2) an und hat zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.