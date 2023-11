Arsene Wenger hätte dreimal zu Real Madrid wechseln können - Barça fragte 2020 an

Zwischen 1996 und 2018 war Arsene Wenger beim FC Arsenal in der Verantwortung und lieferte sich unteranderem mit Sir Alex Ferguson, der ähnlich lange Cheftrainer bei Manchester United war, zahlreiche Duelle um sämtliche Titel und war Teil eines der bekanntesten Trainer-Battles.

Ganze drei Premier-League-Titel, sieben englische Pokal- sowie sieben Superpokal-Siege stehen in der Vita des 74-Jährigen. Allen voran der Ligatitel in der Saison 2003/04 wird wohl für immer in den Geschichtsbüchern bleiben. Damals verlor sein Team in einer ganzen Saison kein einziges Mal, weshalb sie als "The Invincibles" bekannt sind.

Wenger lehnte Real und Barça mehrfach für Arsenal ab

Nun hat der Franzose verraten, dass er seinen Herzensklub während seiner Laufbahn mehrfach hätte verlassen können – und das nicht etwa für irgendwelche Klubs, sondern für zwei der größten Vereine der Welt.