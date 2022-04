Arsenal-Leihgabe Hector Bellerin will in LaLiga bleiben

Hector Bellerin spielt nach seinem Abschied vom FC Arsenal im vergangenen Sommer wieder eine Hauptrolle. Bei den Gunners war er Bankdrücker, bei Betis Sevilla ist der Rechtsverteidiger gesetzt. Kein Wunder, dass der 27-Jährige bleiben will.

Nach Informationen des Daily Mirror hofft Bellerin, dass seine Leihe an Betis Sevilla in eine fixe Anstellung umgewandelt werden kann. Die Andalusier hatten den Ex-Barça-Jugendspieler im vergangenen Sommer ausgeliehen, am Saisonende läuft die Vereinbarung aus.

Dass der Spanier, der als 16-Jähriger vom FC Arsenal in die Jugendabteilung Arsenals gewechselt war, gerne dauerhaft in Grün-Weiß auflaufen würde, erklärte Bellerin bereits im vergangenen Herbst in einem Interview.

"Ich weiß es nicht, aber ich habe immer gesagt, wenn ich die nächste Saison nicht hier sein wollen würde, wäre ich gar nicht erst gekommen", so Bellerin gegenüber El Desmarque. "Es gibt viele Dinge zu entscheiden, aber ich will diese Saison und die Tatsache, dass ich hier bin, genießen. Was danach kommt, wird man sehen".