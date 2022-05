Arsenal Arsenal-Leihgabe Lucas Torreira will beim AC Florenz bleiben

"Meine Absicht ist es, bei der Fiorentina zu bleiben. Der Verein muss jedoch eine Einigung mit Arsenal finden", sagte der uruguayische Nationalspieler laut Football Italia. Ihm gefalle es in Italien und gehe es in Florenz sehr gut: "Die Menschen in Italien sind sehr freundlich, ich liebe die Lebensqualität."

Torreira war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von den Gunners zur Fiorentina gewechselt. Der Traditionsverein aus der Toskana sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Florenz wird aber aller Voraussicht nach keinen Gebrauch von seiner Option machen. Der Tabellensiebte der vergangenen Serie-A-Saison hofft, die Ablösesumme drücken zu können.

Lucas Torreiras Anschlussvertrag beim FC Arsenal ist noch bis 2023 gültig. Die Nord-Londoner hatten den 26-Jährigen vor vier Jahren für knapp 30 Millionen Euro von Sampdoria Genua verpflichtet.