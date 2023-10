Arsenal macht Aurelien Tchouameni zur Top-Priorität für den kommenden Sommer

Interesse des FC Arsenal: Real Madrid wird Aurelien Tchouameni nicht abgeben

Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht das mächtige Real, das den Teufel tun wird, Tchouameni abzugeben. Dem Mittelfeldspieler gehört neben vielen anderen jungen Kräften die Zukunft an der Concha Espina. Wechselgerüchte, der FC Bayern soll ebenfalls interessiert gewesen sein, ergeben sich zwar immer wieder.

Tchouameni selbst dürfte aufgrund seiner steilen Entwicklung sowie dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, nicht an eine Vereinsveränderung denken. Arsenal soll schon in diesem Sommer Kontakt aufgenommen haben, Real blockte allerdings stets ab. Daran wird sich sehr wahrscheinlich auch in einem Dreivierteljahr nichts ändern.

