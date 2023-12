Wegen Martin Ödegaard: Arsenal-Manager stichelt gegen Real Madrid

Im Rahmen der Verleihung des Golden Boy Awards wurde Arsenal-Sportdirektor Edu Gaspar (45) zur Entwicklung des einstigen Wunderkindes Martin Ödegaard (24) befragt. Der Brasilianer deutete dabei an, wieso der Mittelfeldspieler bei Real Madrid nicht den Durchbruch geschafft hat.

Während Jude Bellingham von der italienischen Sportzeitung Tuttosport mit dem Award für den besten Nachwuchsspieler des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde, bekam Arsenals Edu Gaspar den Preis für den besten Sportdirektor ausgehändigt.

Bei Arsenal zur Weltklasse gereift

Im Rahmen der Verleihung wurde der 45-Jährige unter anderem zu der Entwicklung von Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard befragt. Der Norweger war bereits im Alter von 17 Jahren, nachdem er bereits in der ersten norwegischen Liga für Furore gesorgt hatte, zu Real Madrid gewechselt, konnte allerdings im Starensemble der Königlichen in der ersten Mannschaft nicht Fuß fassen.

Nach einer geraumen Zeit der Stagnation und vielen Leihwechseln reifte der Norweger langsam aber sicher über die Stationen SC Heerenveen, Vitesse Arnheim und Real Sociedad dann beim FC Arsenal schließlich doch noch zum Weltklasse-Spieler und führt die Gunners inzwischen sogar als Kapitän aufs Feld.

Bei Real Madrid bekam Ödegaard kaum Chancen - Foto: Katatonia82 / Dreamstime.com

Edu: Real Madrid fehlte die Geduld mit Ödegaard

"Es gibt Spieler, die in einem Team gut funktionieren und in einem anderen schlecht. Es hängt von guten Momenten und Gelegenheiten ab", erklärte Gaspar zunächst. Arsenal verfolge die Strategie, junge Spieler zu verpflichten und es habe gepasst, so der Brasilianer weiter. Ödegaard kam zunächst auf Leihbasis nach London und dann habe man sich entschieden, ihn zu kaufen.

"Wir haben Martin schon seit vielen Jahren beobachtet und vielleicht hatten wir die Geduld, die andere nicht hatten. Jetzt ist er einer unserer Kapitäne, der sich wohlfühlt und eines der Gesichter dieser Mannschaft", sagte der 45-Jährige anschließend stolz und ein wenig stichelnd in Richtung Real Madrid. Für die Königlichen absolvierte Ödegaard insgesamt nur 11 Pflichtspiele.

Lob für Bellingham

Gaspar hatte danach auch noch lobende Worte für den Engländer Jude Bellingham (20) übrig: "Man konnte schon in der Bundesliga sehen, dass er es mit seinem Potenzial sehr weit bringen kann, aber wenn er in Madrid ankommt und man sieht, was er macht, merkt man, dass er etwas Besonderes ist, anders", sagte der Sportdirektor gegenüber der spanischen Zeitung Marca. Man müsse sich freuen, wenn man ihn spielen sieht und der Fußball könne sich glücklich schätzen, Spieler wie den Engländer zu haben, fuhr Gaspar fort.

Sowohl Martin Ödegaard als auch Jude Bellingham sind aktuell auf dem besten Weg, das offensive Mittelfeld in den kommenden Jahren zu prägen. Während Ödegaard in der laufenden Saison in 18 Pflichtspielen auf sieben Tore und zwei Vorlagen kommt, kann Bellingham nach 17 Spielen bereits 15 Treffer und vier Assists vorweisen.

