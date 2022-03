Arsenal : Martin Ödegaard: "Mesut Özil war ein Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe"

Martin Ödegaard ist das Gesicht des sportlichen Erfolgs beim FC Arsenal. Am Wochenende spielte er beim 3:2-Sieg über den FC Watford erneut groß auf. Als Helden seiner Kindheit bezeichnet der Mittelfeldmann einen früheren deutschen Nationalspieler, der bei den Gunners zeitweise ebenfalls verehrt wurde.

Aufgrund seiner Spielweise ziehen Experten häufig Vergleiche zwischen Martin Ödegaard und Mesut Özil. Der Weltmeister von 2014 diente dem Mann der Stunde tatsächlich als Inspiration, wie der 23-Jährige dem norwegischen TV-Sender TV2 verriet.

"Ich bin kein großer Fan davon, mich mit anderen Spielern zu vergleichen, aber ich betrachte es als großes Kompliment. Er war ein Spieler, zu dem ich sehr aufgeschaut habe. Er war einer meiner Lieblingsspieler, als ich jünger war", berichtet der Ex-Real-Teenager.

Möglicherweise wollte der Spielgestalter seinem großen Vorbild nacheifern, als er 2015 mit gerade einmal 16 Jahren zu Real Madrid wechselte, wo Mesut Özil von 2010 bis 2013 ebenfalls kickte. Für Ödegaard verliefen die sechs Jahre in Spanien jedoch sehr unbefriedigend. Er wurde häufig ausgeliehen und schaffte so nie den Sprung in die Profimannschaft.

