11 Millionen Ablöse Arsenal verkauft Matteo Guendouzi nach Marseille – und macht Transferplus

Matteo Guendouzi (23) war seit dem vergangenen Sommer vom FC Arsenal an Olympique Marseille verliehen. Zur Rückkehr ins Emirates Stadium wird es für den Mittelfeldspieler nicht kommen. Er bleibt in Südfrankreich.

Wie der FC Arsenal am Freitag offiziell auf seiner Webpräsenz bekanntgab, hat Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille seine Kaufoption für Guendouzi gezogen. Dem Vernehmen nach fließen elf Millionen Euro Ablöse.

Arsenal macht mit dem Youngster einen Transfergewinn. Guendouzi war 2018 für acht Millionen Euro aus Lorient nach Nordlondon gewechselt. Für die Gunners machte er seitdem 82 Partien. Vor seiner Leihe an Marseille war der 23-Jährige in der Spielzeit 2020/2021 an Hertha BSC verliehen.