Arsenal : Mikel Arteta erklärt Wirbel um "ungewollte" Kapitänsbinde - Ödegaard als Lacazette-Erbe?

Am Samstag kam es beim 2:1-Sieg des FC Arsenal zu einer witzigen Szene. Im Match gegen Brentford wurde Kapitän Alexandre Lacazette in der Schlussphase ausgewechselt. In der Folge ließ sich zunächst jedoch kein Abnehmer für die Kapitänsbinde finden.