FC Arsenal Mikel Arteta reagiert auf Attacke von Bernd Leno

Leno schoss im Interview mit der Sport Bild scharf gegen seinen langjährigen Arbeitgeber. "Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass es nicht um Leistung geht, sondern nur um Politik. Mir war klar: Ich muss hier raus."

Da Aaron Ramsdale (24) Arsenal-Stammkeeper ist, sah Leno seine Teilnahme an der kommenden WM in Katar ohnehin in Gefahr. Leno befürchtete hinter dem amerikanischen Neuzugang Matt Turner (28) sogar nur die Nummer drei zu sein.

Vor dem Auftakt in der Europa League gegen Zürich (2:1) nahm sich Arsenal-Coach Mikel Arteta (40) derweil die Zeit, die Anschuldigungen Lenos einzuordnen. "Ich bin wirklich überrascht und weiß nicht, ob er über die Politik spricht, als er jedes Spiel begann oder über die Politik, als er nicht spielte", erklärte der Arteta, der von diesen Aussagen "wirklich überrascht" wurde.