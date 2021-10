Vertrag bis 2022 : Arsenals Edel-Joker Alexandre Lacazette bald ablösefrei zu haben

Seit mittlerweile mehr als vier Jahren geht Alexandre Lacazette für den FC Arsenal auf Torejagd. Einen so schweren Stand wie derzeit hatte der Franzose allerdings bisher noch nicht in London.

Unter Trainer Mikel Arteta ist der 30-Jährige nur Ersatz, kam an den bisherigen sieben Spieltagen der Premier League erst auf 49 Spielminuten. Eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags ist laut Football London nicht geplant. Lacazette strebt offenbar eine Luftveränderung an.