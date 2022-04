Martin Ödegaard: "Wenn Erling nach England geht, muss er zu Arsenal kommen"

Seitdem in der letzten Woche ein Kindheitsfoto von Erling Haaland im Arsenal-Trikot im Netz hochgeladen wurde, fantasieren die Gunners von einer Verpflichtung des Norwegers. Wenn es nach Martin Ödegaard ginge, kommt in der Premier League ohnehin nur Verein für Kumpel Haaland infrage.

Im Interview mit Stadium Astro scherzte der Mittelfeldmann: "Wenn er nach England kommt, muss er natürlich zu uns kommen, aber ich weiß nicht, was er tun wird, aber er ist ein großartiger Typ."

Einen genaueren Einblick in die Pläne des BVB-Angreifers konnte der 23-Jährige allerdings nicht geben: "Um ehrlich zu sein, haben wir nicht allzu viel darüber gesprochen, ich weiß, dass er so viele Leute hat, die versuchen, ihn zu fragen und ihm zu sagen, was er tun soll und das möchte ich nicht tun."