Premier League Arsenal-Teenie Ethan Nwaneri jetzt jüngster Spieler der Geschichte

Der FC Arsenal zeigte gestern eine starke Reaktion nach der 1:3-Niederlage gegen Man United vor zwei Wochen. Brentford wurde auswärts mit 3:0 geschlagen – ein Festtag für die Gästefans. Die Einwechslung von Ethan Nwaneri (15) stellte das Spielgeschehen dennoch fast in den Schatten.

Der Engländer, der in der 90. Minute beim Stand von 3:0 hereinkam, brach gleich mit dem Betreten des Rasens einen Rekord. Nwaneri war bei seiner Einwechslung erst 15 Jahre und 181 Tage alt.

Einen jüngeren Spieler gab es in der Premier League zuvor noch nie. Langjähriger Rekordhalter war Liverpools Harvey Elliott (19), der bei seinem Debüt – damals noch für Fulham – 16 Jahre und 30 Tage alt zählte.

Gegen Brentford war die Messe für Nwaneri am Sonntag bereits gelesen. In Zukunft wird er aber wohl häufiger für Mikel Arteta (40) und die Profis der Gunners auflaufen dürfen. In der U18 machte er in seinen bisherigen neun Saisonspielen immerhin mit acht Torbeteiligungen auf sich aufmerksam.