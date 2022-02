Arsenal : Arteta lobt Martin Ödegaard: "Er will es mehr als jeder andere"

"Die Art, wie er seinen Beruf lebt, wie er gerne Fußball spielt und alles, was er tut, ist besser zu werden", stimmt Artea ein Loblied auf Ödegaard an. "Er will es wahrscheinlich mehr als jeder andere auf diesem Platz, jeden Tag. Er wird ganz oben sein."

Ödegaard war im Alter von 16 Jahren von Europas Top-Klubs gejagt worden. Real Madrid erhielt den Zuschlag. Bei den Königlichen gab es aber keinen Platz in der ersten Mannschaft für den Youngster. Nach insgesamt vier Leihen (Heerenveen, Vitesse Arnheim, Real Sociedad, Arsenal) wechselte er im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro zu den Gunners.