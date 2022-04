Arsenal : Arteta versichert: Arsenal setzt langfristig auf Folarin Balogun

"Man kann sehen, wie er sich entwickelt. Das wird uns mehr Details darüber geben, wie der nächstbeste Schritt für seine Weiterentwicklung aussieht", sagte der Spanier über Balogun. "Wir möchten, dass er Teil unserer Zukunft ist."

Balogun stammt aus der eigenen Jugendabteilung des FC Arsenal. Nach einer Vertragsverlängerung bis 2025 wurde der Mittelstürmer im Winter an Middlesbrough verliehen. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen liegt der 20-Jährige seit seiner Ankunft im Januar im Soll.

Die zweite Liga sieht Arteta als geeigneten Zwischenschritt für den Youngster. Bei den Gunners spielte er in der Premier League keine Rolle, deutete aber in der Europa League an, was er draufhat (zwei Tore, eine Vorlage in fünf Spielen). "Der Schritt für uns in der Premier League zu spielen war noch zu groß", so Arteta.