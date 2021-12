Arthur Cabral und Jonathan David : Aubameyang-Nachfolger: Arsenal jagt zwei Shooting-Stars

Pierre-Emerick Aubameyang musste in der vergangenen Woche sein Kapitänsamt abgeben und wurde aus dem Kader gestrichen. Ob er nochmal eine Rolle in London spielen kann, ließ Trainer Mikel Arteta offen. Die Spatzen pfeifen aber vom Dach, dass die Gunners ihren Großverdiener am liebsten zeitnah loswerden würden.

Der FC Barcelona soll sich mit einer Verpflichtung des 32-Jährigen beschäftigen. Allerdings müsste sich Aubameyang mit Gehaltseinbußen anfreunden, ansonsten winken die finanziell arg gebeutelten Katalanen mit Sicherheit ab.