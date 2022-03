Bayer Leverkusen scheint noch nicht abschließend darüber bewertet zu haben, ob der 2023 auslaufende Vertrag mit Lukas Hradecky verlängert werden soll. In England wird das Werksteam mit einer Rückkehr von Bernd Leno verbunden.

Über 300 Pflichtspiele absolvierte Bernd Leno für Bayer Leverkusen, ehe er im Sommer 2018 für 25 Millionen Euro zum FC Arsenal überging. Dort ist der deutsche Nationalspieler nicht mehr gefragt und ein Wechsel nach dieser Saison nicht mehr auszuschließen.

Nach Informationen des Portals football.london signalisieren die Rheinländer Interesse an einer Rückkehr, auch Newcastle United soll Leno Avancen machen. Der 30-Jährige stand zwar in der Auswärtspartie gegen Aston Villa (1:0) in der Premier League im Tor des FC Arsenal.

