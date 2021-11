Arsenal : Begehrter Dusan Vlahovic plant keinen Winterwechsel

Erst am Wochenende wurde mal wieder wild über Vlahovics Zukunft spekuliert – ebenfalls in Italien. Dort hatte Sky Italia von einer Einigung zwischen Florenz und dem FC Arsenal berichtet. Die Klubs hätten sich bei 80 Millionen Euro die Hände gereicht, hatte der Bezahlsender erklärt. In diesem Kontext war aber zu vernehmen, dass Vlahovic noch andere Angebote abwarten wolle.

Der serbische Nationalspieler knüpft mit derzeit zehn Toren in 13 Pflichtspielen an seine hervorragende Vorsaison an. Was schon jetzt feststeht ist, dass Vlahovic seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Florenz somit spätestens im Sommer 2022 verlassen wird.