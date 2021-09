Arsenal : Bellerin-Ersatz: Serge Aurier vor Wechsel zu Arsenal?

Der FC Arsenal hat in Takehiro Tomiyasu einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, der auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann. Nach dem Abschied von Hector Bellerin könnte aber auch noch ein Spezialist für die rechte Defensivseite kommen.

Bellerin wurde bis zum Saisonende an Betis Sevilla verliehen. Die Rolle des Spaniers könnte Takehiro Tomiyasu, der für 18,5 Millionen Euro vom FC Bologna kam, einnehmen, aber in der Innenverteidigung könnte der Japaner dringender benötigt werden.

Aurier will dem Pay-TV-Sender zufolge nach vier Jahren in Nordlondon in der Premier League bleiben. Neben den Gunners beschäftigen sich weitere Klubs von der Insel mit dem dynamischen Rechtsfuß.