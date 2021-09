Arsenal : Bernd Leno bei Inter auf dem Zettel - Wiedersehen mit Hakan Calhanoglu?

Leno, der am Donnerstag bei Deutschlands 2:0-Sieg über Liechtenstein zwischen den Pfosten stand, gehörte in der letzten Saison zu den wenigen Spielern bei Arsenal, die Normalform zeigten. Die Gunners mussten in diesem Sommer um zahlreiche Stars bangen, weil sie die internationalen Wettbewerbe verpassten. Der Keeper selbst schloss aus, dass es zu einem Ausverkauf kommt und behielt damit recht.

Im nächsten Jahr sieht die Welt natürlich schon wieder ganz anders aus. Tuttosport berichtet, dass Inter Mailand an Bernd Leno interessiert ist. Der 29-Jährige befindet sich im besten Torhüter-Alter und soll ab der kommenden Spielzeit Samir Handanovic beerben, der sich dann mit 38 Jahren in den Ruhestand verabschieden könnte.