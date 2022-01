Arsenal : Bernd Leno: Berater gibt Auskunft über Zukunft – hat Arsenal bereits Ersatz?

Der FC Arsenal setzt nicht mehr auf Bernd Leno, ein Wechsel spätestens im kommenden Sommer bahnt sich an. Derweil heißt es in England, die Gunners hätten bereits einen Ersatz gefunden.

Newcastle United soll sich zuletzt mehrfach um Leno bemüht haben und großes Interesse signalisieren. Sky hatte dahingehend berichtet, dass die Magpies beim 29-Jährigen, sollte ein Januarwechsel nicht realisierbar sein, im Sommer einen erneuten Vorstoß wagen wollen.

Inzwischen gibt es ein erstes Indiz, dass Leno Arsenal noch in den kommenden Tagen verlassen könnte. Während die Gunners in dieser Woche zu einem Kurztrainingslager nach Dubai aufbrechen, bleiben der Technische Direktor Edu und der Direktor für Fußball Richard Garlick in London, um an möglichen Transfers zu arbeiten.

Dem Evening Standard zufolge steht Matt Turner vor einem Arsenal-Wechsel. Der 27 Jahre alte Torhüter steht aktuell bei New England Revolution aus der nordamerikanischen Major League Soccer unter Vertrag.