FC Arsenal Bernd Leno: Scheitert ein Wechsel zu Benfica Lissabon an der Ablöse?

Benfica Lissabon will Leno unverzüglich nach Portugal lotsen. Die knapp 10 Mio. Euro, die Arsenal für den Schlussmann fordert, sollen allerdings noch weiter gedrückt werden. Am Verhandlungstisch müssten die Gunners Zugeständnisse machen. Der Premier-League-Klub will in der Sommerpause mindestens 70 Mio. Euro an Transfererlösen erzielen. Der Verkauf von Leno würde einen Auftakt darstellen.

Zumal im Kasten der Londoner ein Überangebot herrscht. Neben Stammkeeper Aaron Ramsdale und Bernd Leno befindet sich ab der neuen Saison auch der Amerikaner Matt Turner im Aufgebot Arsenals. Turner soll Leno als Nummer 2 ersetzen, weshalb Letztgenannter kaum noch Einsatzzeiten erhalten dürfte.

Und diese Spielzeit benötigt Leno im WM-Jahr so dringend. Für die kommenden Partien in der Nations League wurde der frühere Leverkusener von Bundestrainer Hansi Flick beispielsweise nicht in den Kader berufen. Ein eindeutiger Wink. Um seine Chancen zu erhöhen, muss Leno daher auf einen Wechsel drängen.