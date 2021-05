Arsenal : Bleibt Martin Ödegaard beim FC Arsenal? Mikel Arteta: "Sehr klare Meinung"

Das Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion (2:0) war für Martin Ödegaard vorerst der letzte Auftritt im Trikot des FC Arsenal. Der Norweger verabschiedete sich mit einer Torvorlage von den Londoner Fans, die aber wie Mikel Arteta eine Vision haben: Ödegaard soll fest von Real Madrid verpflichtet werden.

Dieses Vorhaben kommunizierte der iberische Cheftrainer am Sonntag. "Wir haben eine sehr klare und starke Meinung darüber, was wir gerne tun würden", sagte Arteta, der allerdings noch nicht weiß, in welche Richtung die Sondierungen in den nächsten Wochen verlaufen werden. "Er ist nicht unser Spieler. Wir werden in den nächsten Wochen Diskussionen führen."

Zupass kommen dürfte den Londonern mit Sicherheit nicht, dass zum ersten Mal seit 25 Jahren die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst wurde. An Ödegaard lag das abermals schwache Saisonergebnis allerdings nicht. Zwei Tore und zwei Vorlagen lieferte er in 20 Pflichtspielen, in denen der Norweger zum Großteil überzeugen konnte.