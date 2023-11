BVB geht wohl leer aus: Begehrtes Top-Talent vor Wechsel zum FC Arsenal

Borussia Dortmund ist in Europa bekannt für die Perspektive, die sie jungen Top-Talenten früh in ihrer Karriere bieten. Die Liste an Beispielen ist endlos. Doch nun scheint ein Youngster dem BVB abzusagen und sich für die Premier League zu entscheiden.

Jude Bellingham (20), Erling Haaland (23), Jadon Sancho (23): Die Liste an Talenten, die Borussia Dortmund in jungen Jahren verpflichtet und zu Weltstars entwickelt hat, ist lang. Dass es in Europa aber auch andere gute Adressen für junge Spieler gibt, ist auch klar. Bei einem Youngster geht der BVB nun offenbar leer aus.

Denn wie die spanische Sport berichtet, sollen die Westfalen bei Arthur Vermeeren (18) abgeblitzt sein. Demnach habe man den Mittelfeldspieler mit einigen weiteren Top-Klubs über einen längeren Zeitraum gescoutet und hätte ihn gerne in den Signal Iduna Park gelotst. Doch der Belgier soll sich gegen den BVB und den ebenfalls interessierten FC Barcelona entschieden haben.

Arsenal wohl mit Top-Talent einig

So stehe er in der Gunst vom FC Arsenal, der ihn dem Bericht zufolge bereits im Winter verpflichten möchte. Der 18-Jährige ist unumstrittener Stammspieler bei seinem Jugendklub Royal Antwerpen, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Vermeeren stand bisher in jedem Spiel in der Startelf und absolvierte nur zwei Spiele nicht über die volle Distanz. Trotz seiner Rolle als zentraler Mittelfeldspieler steuerte er ein Tor und fünf Vorlagen bei und erinnert mit seiner Spielweise an Bellingham, den Dortmund im vergangenen Sommer für 103 Millionen Euro an Real Madrid verkauft hatte.

Wird Vermeeren für Arsenal zum Schnäppchen?

Arsenal soll wohl um die 15 Millionen Euro für Vermeeren zahlen und bereits in engem Kontakt zum Umfeld des Spielers stehen. Angesichts seines laut transfermarkt.de auf 25 Millionen Euro geschätzten Marktwerts wäre das durchaus günstig.

Im Team von Mikel Arteta (41) dürfte sich Vermeeren aufgrund der großen Konkurrenz zunächst mit einer untergeordneten Rolle als die, die er gerade bei Antwerpen inne hat, zufrieden geben müssen.

Verwendete Quellen

Sport.es