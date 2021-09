Arsenal : Causa Aubameyang: Mikel Arteta widerspricht TV-Experte Ferdinand

Der FC Arsenal scheint nach dem Horrorstart mit drei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen so langsam wieder auf Kurs zu kommen. Zwei 1:0-Siege sorgten im Umfeld für spürbare Erleichterung. Nach dem Spiel gegen den FC Burnley prangerte Rio Ferdinand allerdings die Rolle von Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang an, was Mikel Arteta nicht nachvollziehen kann.