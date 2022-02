Arsenal : Ehemaliger Arsenal-Spieler Jack Wilshere kommt in Dänemark unter

Wilshere stand bis zuletzt beim englischen Zweitligisten AFC Bournemouth unter Vertrag, der ihn im vorigen Winter aus der Vereinslosigkeit holte, den Halbjahresvertrag dann aber nicht verlängerte. Dem breiten Publikum ist Wilshere aus seiner Zeit beim FC Arsenal bekannt, für den er mit 198 Pflichtspielen die meisten seiner Karriere absolvierte.

Wilshere, 30-jährig, spricht von einer "neuen Herausforderung für mich. Ich befinde mich an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich nach einer schwierigen Zeit wieder in die Spur kommen muss. Die AGF hat mir diese Möglichkeit geboten."