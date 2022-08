Premier League "Er lachte nur" – Ödegaard über seinen Versuch, Haaland zu Arsenal zu lotsen

Erling Haaland wechselte in diesem Sommer für 60 Mio. Euro in die Premier League. Wenn es nach Martin Ödegaard gegangen wäre, spielte der Stürmer fortan für den FC Arsenal und nicht für Manchester City. Seine Abwerbeversuche scheiterten jedoch kläglich.

In der nächsten Spielzeit werden die beiden Kumpels zumindest in der Premier League zweimal aufeinandertreffen. In diesen Matches wird die Freundschaft laut Ödegaard kurzzeitig außer Acht gelassen. "Ich wünsche ihm alles Gute... außer, wenn wir gegen sie spielen." In der Liga trifft Arsenal, das eine starke Vorbereitung hinter sich gebracht hat, am 20. Oktober erstmals wieder auf den englischen Meister aus Manchester.