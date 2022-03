Arsenal : Ex-Arsenal-Mitspieler packt über Mesut Özil aus: "Hatte mit jedem Probleme"

Mesut Özil schreibt dieser Tage mal wieder allerhand Negativschlagzeilen. Nacho Monreal klärt in einem Interview darüber auf, was er während der gemeinsamen Zeit beim FC Arsenal beobachten konnte.

Weit über 150-mal standen Nacho Monreal und Mesut Özil in Diensten des FC Arsenal gemeinsam auf dem Platz. Sechs Jahre verbrachten sie in London, Monreal kennt Özil so gut wie kaum ein anderer – und damit auch die positiven wie negativen Begleiterscheinungen des 2014er-Weltmeisters.

"Özils Problem ist, dass er mit jedem Probleme hatte. Mit Wenger hat er ein schlechtes Ende genommen, er hat die letzten Spiele mit ihm nicht gespielt", verrät Monreal gegenüber FourFourTwo. "Dann hat Emery versucht, ihn zurückzuholen und ihn zu unserem Anführer zu machen. Am Anfang hat er ihm viel Vertrauen geschenkt und viel gespielt, aber der Trainer hat verstanden, dass es andere Teamkollegen gibt, die in besserer Verfassung sind."

