Arsenal : Ex-Arsenal-Star kritisiert Verpflichtung von Martin Ödegaard

Paul Merson trug von 1985 bis 1997 das Trikot von Arsenal und holte mit dem Team unter anderem zweimal die englische Meisterschaft. Der ehemalige Nationalspieler verfolgt das Geschehen bei seinem Ex-Klub immer noch sehr genau und ist über den jüngsten Transfer überhaupt nicht happy.

"Welche Art von Nachricht wird durch die Verpflichtung von Ödegaard an Emile Smith Rowe gesendet?", echauffierte sich Merson in seiner Daily Star Kolumne. Smith Rowe verlängerte im Juli erst nach längerem Hin und Her seinen Vertrag bei den Gunners. "Ich kann verstehen, warum er bei der Unterzeichnung seines neuen Kontrakts zögerte. Als Ödegaard auf Leihbasis kam, musste er auf den Flügel ausweichen."

Ein ähnliches Schicksal könnte dem 20-Jährigen nun nach der festen Verpflichtung Ödegaards erneut drohen. "Emile Smith Rowe ist aber ein Zehner. Er ist die Zukunft Arsenals."