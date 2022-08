Premier League Cesc Fabregas sieht den FC Arsenal für Angriff auf Top 4 gerüstet

Arsenal hat bislang 132 Mio. Euro für neue Spieler ausgegeben. Darunter für Hochkaräter wie Gabriel Jesus oder Oleksandr Zinchenko, die beide vom Ligakonkurrenten ManCity abgeworben werden konnten. Die gute Arbeit auf dem Transfermarkt nötigte Cesc Fabregas ein Lob über seinen früheren Klub ab.

"Ich denke, Mikel (Arteta) macht einen fantastischen Job, ich denke, Edu (Gaspar) macht einen fantastischen Job", erklärte der zweifache Europameister im Sky-Interview. "Nicht für das, was sie jetzt tun, denn wenn wir über Fußballer sprechen, ist Edu ein Fußballer und er hat die Geduld und er weiß genau, was es manchmal braucht, um ein Projekt aufzubauen." Und dies benötige eben Zeit.