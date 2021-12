Arsenal : Nach Suspendierung: Aubameyang-Zukunft bei Arsenal? "Nicht, solange Mikel Arteta dort ist"

"Er erfindet die Regeln im Laufe der Zeit und die Mitspieler müssen sich an diese Regeln halten", regte sich der frühere Chelsea-Stürmer Chris Sutton bei BT Sports Score über Aubameyang auf. Der Afrikaner kehrte von einer Auslandsreise zu spät zurück und hielt sich außerdem nicht an die Reisevorgaben seines Klubs.

Sutton schloss den spanischen Coach gleich mit in seine Kritik ein: "Was ich interessant finde, ist, dass Arteta es hätte intern lösen können, aber er hat es nicht getan. Er weiß, was jetzt passieren wird, da es in die Öffentlichkeit getragen wurde."