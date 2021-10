Vertrag bis 2025 beim FC Brügge : FC Arsenal bereitet 30-Millionen-Gebot für Flügelflitzer Noa Lang vor

Im Sommer war der FC Arsenal in der Premier League das Team, das am meisten für neue Spieler ausgab. Daran wollen die Gunners offenbar im Januar anknüpfen. Geplant soll ein 30 Millionen Euro schweres Angebot für einen Außenstürmer sein.

Was dem Marktwert des aufstrebenden Jungstars mit Sicherheit nicht geschadet hat, war sein Debüt für die niederländische Nationalmannschaft in dieser Abstellungsperiode. In Lettland (1:0) wurde Lang von Louis van Gaal noch als Joker gebracht. Im Heimspiel gegen Gibraltar (6:0) stand Noa Lang in der Startelf und steuerte eine Vorlage bei.