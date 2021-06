Arsenal : FC Arsenal bereitet Angebot für Nabil Fekir vor

Nabil Fekir befindet sich mal wieder im Visier des FC Arsenal. Nach einem Bericht der AS bereiten die Gunners sogar ein erstes Angebot vor. In London wisse man jedoch, dass Betis Sevilla ungern verkaufen möchte, wolle die Andalusier mit einer Offerte jedoch aus der Reserve locken.

Seit zwei Jahren läuft Fekir für Betis auf, in der vorigen Saison überzeugte er einmal mehr mit fünf Toren und sechs Vorlagen. Sportlich kann Arsenal aufgrund des Verpassens eines internationalen Wettbewerbs allerdings keine Pro-Argumente liefern, Betis startet in der neuen Saison in der Europa League.

Trainer Manuel Pellegrini plant in jedem Fall fest mit seinem Leistungsträger. Außerdem ist Fekirs Vertrag noch bis 2023 ausgelegt, so dass Betis keineswegs in eine Situation des Verkaufens gedrängt werden könnte.