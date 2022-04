FC Arsenal bereitet Verkauf von Nicolas Pepe vor

Nicolas Pepe ist bis heute der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte des FC Arsenal. Den damit einhergehenden hohen Anforderungen ist er nur selten gerecht geworden. Das hat Folgen.

Der FC Arsenal greift bei Nicolas Pepe scheinbar zum äußersten Mittel. Einem Bericht der Sun zufolge haben die Gunners beschlossen, den 26-Jährigen noch in diesem Sommer zu verkaufen. Pepes Vertrag im roten Bezirk Londons läuft noch bis 2024.

Pepes Geschichte ist schnell erzählt, vor allem in dieser Saison. Dort kommt der Flügelstürmer lediglich auf 17 Einsätze in der Premier League, von denen er nicht mal die Hälfte in der Startelf stand. Trainer Mikel Arteta hat auf Pepes Positionen andere Prioritäten.