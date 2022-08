Premier League FC Arsenal findet wohl neuen Klub für Nicolas Pepe

Der FC Arsenal möchte das sündhaft teure Missverständnis mit Nicolas Pepe noch in diesem Sommer beenden. Ein potenzieller Abnehmer lässt sich in der Ligue 1 lokalisieren.

Pepes Management wisse Bescheid über die Bemühungen von der Cote d'Azur, Pepe könne sich eine Rückkehr in die Ligue 1 durchaus vorstellen. Lucien Favre und Co. planen zunächst eine Ausleihe für die kürzlich angebrochene Saison.

Nizza könnte mit internationalem Fußball locken, und natürlich regelmäßiger Spielzeit. In den Playoffs zur Conference League tritt Nizza an diesem Donnerstag (19 Uhr) zum Hinspiel bei Maccabi Tel Aviv an. Pepes Vertrag in London läuft noch bis 2024.