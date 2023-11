FC Arsenal jagt Hattrick-Verteidiger - Brexit verhinderte früheren Transfer

Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist wohl an Yarek Gasiorowski interessiert - Foto: lev radin / Shutterstock.com

Der FC Arsenal ist bereits auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison. Auf der Wunschliste befindet sich mit Yarek Gasiorowski (18) derweil ein bekannter Name, der für die Mikel Arteta (41) und Co. bislang tabu war.

Seit dem Brexit ist es englischen Teams untersagt, ausländische Spieler vor ihrem 18. Lebensjahr zu verpflichten. Diese Vorschrift hielt Arsenal davon ab, Gasiorowski schon im letzten Sommer an die Themse zu lotsen.

Da der Innenverteidiger zu Beginn des Jahres die Volljährigkeit erreicht hat, wollen die Londoner nach Informationen der spanischen Sportzeitung As nun zeitnah einen neuen Anlauf bei dem Innenverteidiger vom FC Valencia nehmen.

Gasiorowski rührte seit Arsenals erstem Annäherungsversuch indes noch einmal kräftig die Werbetrommel in eigener Sache. Der Abwehrspieler rückte in der jüngeren Vergangenheit zum einen in die erste Mannschaft seines Klubs auf.