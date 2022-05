Premier League FC Arsenal macht mit Eddie Nketiah weiter – die Zahlen zur Verlängerung

Lange Zeit sah es so aus, als würde Eddie Nketiah den FC Arsenal verlassen. Die Gunners scheinen den Angreifer aber nun doch von einem Verbleib überzeugt zu haben.

Der FC Arsenal hat Eddie Nketiah ein letztes Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags unterbreitet. Wie die Daily Mail schreibt, signalisiert der talentierte Angreifer inzwischen Bereitschaft, sich langfristig an den Londoner Klub zu binden.

Die Gunners sollen ihrem Eigengewächs einen Fünfjahresvertrag offerieren, der ihm ein Gehalt von etwa sechs Millionen Euro garantiert. In den kommenden fünf Spielzeiten könnte sich das Einkommen zudem durch "hohe" Zusatzvereinbarungen erhöhen.

Nketiah überragte in den letzten Wochen und erzielte in den abschließenden sieben Spielen in der Premier League starke fünf Tore. Durch seine stetig steigende Formkurve hatte Nketiah zuletzt Interessenten aus ganz Europa auf den Plan treten lassen.