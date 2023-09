"Ich liebe ihn": Arsenal-Coach Mikel Arteta lässt Jorginho nach Patzer nicht fallen

Jorginho verschuldete im Derby gegen Tottenham Hotspur den 2:2-Ausgleichstreffer. Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta verzichtet darauf, öffentlich Kritik an dem Mittelfeldspieler zu üben.

"Ich liebe ihn, wir lieben ihn. Fehler sind Teil des Fußballs", sagte der Übungsleiter nach dem Nordlondon-Derby laut de Mirror gegenüber Sky. "Wir sind stehen zu ihm, daran gibt es keinen Zweifel."

Jorginho hatte beim Stand von 2:1 für die Gunners den Ball in der eigenen Hälfte vertändelt. In der Folge erzielte Heung-Min Son den Treffer zum 2:2-Endstand (55.) – nur eine Minute nachdem Bukayo Saka Arsenal in Führung gebracht hatte (54., Elfmeter).

Jorginho dankt Trainer und Mitspielern

Jorginho ist froh über die Rückendeckung. "Wie mich meine Mannschaftskollegen, die Trainer, Mitarbeiter und Fans reagiert und mich aufgebaut und unterstützt haben, motiviert mich, noch härter zu arbeiten", schrieb der italienische Nationalspieler in den Sozialen Netzwerken.