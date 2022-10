Premier League FC Arsenal plant 15-Millionen-Gebot für neuen Sechser

Douglas Luiz befand sich schon im vergangenen Transferfenster auf der Agenda des FC Arsenal. Die Gunners wollen im Januar noch mal für den defensiven Mittelfeldspieler bieten.

Der FC Arsenal plant für die Winterwechselperiode offenbar ein neues Angebot für Douglas Luiz. Da Mikel Arteta der Sun zufolge zunehmend besorgt darüber ist, dass der verletzungsanfällige Thomas Partey schon wieder ausfällt, hofft er nun darauf, dass Luiz endlich kommt.

Arsenal hatte Ligakonkurrent Aston Villa vor einigen Wochen nicht dazu bringen können, den Brasilianer für einen Transfer freizugeben. Die Gunners sind der Meinung, dass ein Angebot zwischen 15 und 17 Millionen Euro dieses Mal ausreichend sein dürfte.

Zur Einordnung: Luiz verfügt bei Aston Villa nur noch über einen bis 2023 datierten Vertrag, dürfte in der Theorie im kommenden Januar also einen Vorvertrag bei einem anderen Klub unterschreiben, ohne seinen jetzigen Arbeitgeber darüber in Kenntnis setzen zu müssen.