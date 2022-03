Arsenal : FC Arsenal ruft für OM-Leihgabe William Saliba stattliche Ablöse auf

Für Olympique Marseille wäre eine Festverpflichtung von William Saliba offenbar mit erheblichen Kosten verbunden. Wie die L'Equipe berichtet, ruft Stammklub FC Arsenal eine Verkaufssumme von satten 33 Millionen Euro auf.

Den Gunners ist die starke Entwicklung ihres Leihspielers natürlich nicht verborgen geblieben, entsprechend hoch setzt Arsenal den Preis für die kommende Saison an. Saliba ist in Frankreich extrem stark in Form und gehört in der Ligue 1 zu den besten Innenverteidigern seiner Generation.

In der Meisterschaft verpasste der aufstrebende 20-Jährige erst eine Partie, die restlichen spielte er über die volle Distanz. Eine Kaufoption hatten OM und Arsenal im vorigen Sommer nicht vereinbart, was die Verhandlungen für den Conference-League-Achtelfinalisten nicht gerade einfach gestaltet.

Mehr zum Thema