Arsenal sortiert sieben Stars aus – auch der Rekord-Neuzugang soll gehen

Der FC Arsenal ist auf dem besten Wege, seine 14. Meisterschaft zu erringen. Im nächsten Jahr soll dann die Champions League im Sturm erobert werden. Zuvor müssen die Gunners jedoch einige Altlasten abstoßen, um neue Topspieler an Land zu ziehen.

Nach Informationen des Daily Mirror will Arsenal bis zu sieben Profis abgeben. Es handelt sich dabei ausschließlich um verliehene Akteure. Konkret geht es um Runar Alex Runarsson (28), Albert Sambi Lokonga (23), Ainsley Maitland-Niles (25), Cedric Soares (31), Nuno Tavares (23) und Pablo Mari (29).

Den größten Erlös erhofft man sich in Nordlondon aber vom Verkauf von Nicolas Pepe (27), für den der FC Arsenal im August 2019 die vereinseigene Rekordablöse in Höhe von 80 Millionen Euro an den OSC Lille überwies.

Nach drei enttäuschenden Spielzeiten auf der Insel wurde der Ivorer im vergangenen Sommer an den OGC Nizza ausgeliehen. In Frankreich blüht der Stürmer seitdem wieder auf, erzielte beispielsweise sechs Treffer in 17 Ligapartien.

Nizza-Coach Didier Digard (36) macht keinen Hehl daraus, dass er mit Pepe gern langfristig zusammenarbeiten möchte. "Er kann jederzeit den Unterschied ausmachen. Er kann seine Gegner eins zu eins eliminieren. Ich denke, er wird von den Gegnern gefürchtet", schwärmte der Trainer auf einer Pressekonferenz.

Pepes Vertrag läuft beim FC Arsenal im Juni 2024 aus. Da die Gunners für ihren Transferflop wenigstens noch etwas Geld haben wollen, könnte die Einigung mit Nizza schnell erfolgen.

Verwendete Quellen: Daily Mirror