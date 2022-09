Premier League FC Arsenal und William Saliba vor Vertragsverlängerung

Der FC Arsenal trägt der starken Entwicklung von William Saliba Rechnung. Die Vertragsverlängerung soll unmittelbar bevorstehen.

William Saliba steht eine langfristige Zukunft beim FC Arsenal bevor. Nach Angaben des Transferreporters Rudy Galetti stehen die Gunners und der 21-Jährige unmittelbar bevor, den noch bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2027 zu verlängern.

Saliba war in der vorigen Saison an Olympique Marseille verliehen und hatte dort unter Beweis gestellt, dass er das Zeug dazu hat, sich bei Arsenal durchzusetzen. So kam es dann auch. Unter Mikel Arteta ist Saliba einer der Schlüsselspieler.

Im Anschluss an das 3:0 beim FC Brentford, Saliba erzielte sein zweites Saisontor, lobte Arteta: "Er war großartig. Er hat seit zehn Tagen nicht trainiert, weil er sich unwohl gefühlt hat, aber er kommt rein und tritt so an. Nicht nur das Tor und seine Verteidigung, sondern er macht auch den hässlichen Teil des Spiels, den die Leute nicht erkennen werden. Er verdient Anerkennung."