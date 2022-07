Premier League Arsenal will den "neuen Mesut Özil" verpflichten

Siebeneinhalb Jahre stand Mesut Özil in Diensten des FC Arsenal. Die Gunners sollen sich mit einem Nachwuchstalent aus der Türkei beschäftigten, das den Ruf weg hat, irgendwann einmal in Özils Fußstapfen treten zu können.

Güler wird mit Mesut Özil verglichen oder auch mal als türkischer Lionel Messi bezeichnet. Der Mittelfeldspieler ist erst im Februar 17 Jahre alt geworden, hat sich am Bosporus aber bereits einen Namen gemacht.

Arda Güler steht angeblich auf der Transferliste des FC Arsenal. Einem Bericht der in Istanbul ansässigen Tageszeitung Aksam zufolge haben die Gunners den Transferprozess eingeleitet.

Nur wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag stand Güler erstmals für Fenerbahce in einem Pflichtspiel auf dem Platz. In der letzten Saison kam er auf zwölf Einsätze in der Süper Lig mit starken drei Toren und drei Vorlagen.