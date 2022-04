Premier League : FC Arsenal wirbt um Victor Osimhen – Berater schneidet Zukunft an

Victor Osimhen hat sich in den letzten zwei Jahren für weitaus höhere Aufgaben empfohlen. Der FC Arsenal soll zu den Klubs gehören, die sich gerne mit dem Angreifer verstärken möchten. Zunächst gilt der Fokus dem SSC Neapel.

Satte 32 direkte Torbeteiligungen in seinen ersten 55 Pflichtspielen für den SSC Neapel haben Victor Osimhen in die Notizbücher zahlreicher Klubs gespült. Der FC Arsenal gilt als sehr interessiert, Osimhens Berater nimmt den Gerüchten aber erst mal die Schärfe.

"Er ist fokussiert, er will gewinnen. Wir haben alle gesehen, wie sehr er an der Mannschaft hängt, wie er sich auf jeden Ball stürzt. Jetzt spielt er in einer starken Mannschaft", verdeutlicht Berater Roberto Calenda bei Radio Marte, worauf der Fokus seines Klienten liegt.

