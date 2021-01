Arsenal : Fenerbahce-Wechsel: Benzema und Co. wünschen Mesut Özil alles Gute

In den nächsten Tagen wird Mesut Özil einen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul unterzeichnen. Für seine neue Herausforderung wünschen ihm ehemalige Weggefährten nur das Beste.

Die Zeit von Mesut Özil beim FC Arsenal nimmt zwar ein unrühmliches Ende, aber es nimmt ein Ende. Endlich, aus Sicht des ausgebooteten Linksfüßers. Noch in den kommenden Tagen sollte der 32-Jährige einen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul unterschreiben.

In den sozialen Netzwerken postete Özil bereits fleißig Bilder. Etwa von sich und seiner kleinen Familie am Istanbuler Flughafen, oder sich in einem Hotelgang mit Fener-Schal. Eine Reihe von aktuellen und ehemaligen Teamkollegen ließen unter seinen Beiträgen fleißig nette Gesten da.