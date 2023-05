Martin Ödegaard übertrumpft Chelsea-Legende Frank Lampard

Mit dem FC Chelsea hat Interimstrainer Frank Lampard (44) am Wochenende im siebten Anlauf endlich den ersten Sieg gefeiert. Einen Tiefschlag musste der frühere Mittelfeld-Star einen Tag später dennoch einstecken.

Beim 2:0-Auswärtssieg über Newcastle United markierte Martin Ödegaard (24) am Sonntag in der 14. Minute den Führungstreffer für den FC Arsenal. Es war bereits dessen 13. Saisontor aus dem Spiel heraus, womit der Kapitän der Gunners in der Premier League Frank Lampard hinter sich ließ.

Während seiner aktiven Zeit wurde Lampard unter anderem wegen seiner Torgefährlichkeit geschätzt. Die Vereinslegende des FC Chelsea brachte es in seiner besten Saison (2009/10) für die Blues aber gerade einmal auf zwölf Ligatore.

Social Media huldigt Martin Ödegaard

Nach seinem starken Auftritt in Newcastle bekam Ödegaard in den sozialen Netzwerken unterdessen viel Zuspruch vom eigenen Anhang. "Er war ein guter Deal für Arsenal", urteilte etwa ein User über den Regisseur, der im Sommer fest nach London wechselte.