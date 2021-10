Arsenal : Gabriel Martinelli Bankdrücker bei Arsenal: Frust macht sich breit

Gabriel Martinelli (19, Vertrag bis 2024) kommt unter Trainer Mikel Arteta in den vergangenen Monaten nur zu wenig Einsätzen im Trikot des FC Arsenal. Freude herrscht beim Brasilianer deswegen nicht.

In den vergangenen fünf Spielen musste er jeweils 90 Minuten auf der Bank sitzen. Gabriel Martinelli war 2019 für knapp sieben Million Euro von Ituano Futebol Clube zu den Gunners gewechselt und machte mit einem Raketenstart von sich reden.

Wie die englische Tageszeitung Mirror berichtet, mache sich bei Martinelli wegen seiner geringen Spielzeit Frustration breit. Bisher kam der 20-Jährige in der neuen Saison erst auf zwei Einsätze in der Premier League.

Drei Tore erzielte er in seinen ersten beiden Einsätzen für Arsenal in der Europa League. In seinen ersten 23 Spielen netzte der damals 18-Jährige insgesamt zehnmal ein.