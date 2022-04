Granit Xhaka nach Hass-Attacken: "Ich war mit Arsenal fertig"

Zu frisch sind die Erinnerungen an den damaligen Tag. "Ich war schockiert. Ich hatte so etwas noch nie erlebt", erklärte Xhaka der Players’ Tribune. "Als ich in die Nähe des Tunnels kam, sah ich zu den dort sitzenden Fans auf – und das ist der Teil, an den ich mich immer erinnern werde." Der frühere Gladbacher kann die Emotionen auf den Gesichtern der Zuschauer bei geschlossenen Augen immer noch heraufbeschwören.

"Ich kann ihre Wut sehen. Es ist nicht so, dass sie mich nicht mögen. Nein, es ist anders. Es ist Hass. Purer Hass." Die schlimmen Gedanken an diese Situation verfolgen den Nationalspieler bei jeder Niederlage. "Wenn wir verloren haben, hasse ich es bis heute, die letzten Meter zum Tunnel zu laufen, weil ich die Gesichter noch erkenne, da sitzen die gleichen Leute."